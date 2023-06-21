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Наказывать замакимов за срыв отопительного сезона предлагает Наталья Годунова

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
21 Июня 2023, 10:49
Наказывать замакимов за срыв отопительного сезона предлагает Наталья Годунова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова сообщила о факторах, препятствующих контролю энергетических объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В тоже время, существующие ограничения Предпринимательского кодекса в части проведения проверок с непосредственным выходом на энергообъекты, при подготовке к отопительному сезону, не позволяют осуществлять полноценный контроль энергообъектов. В этой связи, считаем необходимым вывести государственный контроль в сфере теплоэнергетики из общего порядка проведения контроля и надзора (ст. 129 Предпринимательского кодекса)», - сказала Наталья Годунова на пленарном заседании Мажилиса.

Она также предложила регламентировать в КОАП ответственность должностных лиц (не ниже заместителей акимов) и первых руководителей энергообъектов за срыв подготовки к отопительному сезону и допущенные нарушения в ходе его прохождения.


Энергетика   Мажилис   Акимат   Высшая аудиторская палата РК  
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