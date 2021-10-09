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    18:02, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Наказывать за смерть животного вплоть до лишения свободы намерены в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Персональную ответственность владельца за жизнь, здоровье и благополучие животного хотят внедрить в Казахстане. Об этом сообщила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова в ходе презентации законопроекта «Об ответственном обращении с животными» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается так называемого «чипирования», законопроектом вводится обязательный учет домашних животных с использованием изделия (средства) учета домашних животных на платной основе за счет владельцев», - сказала Алия Шалабекова.

    Кроме того, по словам вице-министра, в целях планомерной реализации данной новеллы и предотвращения единовременной массовой нагрузки на организации, осуществляющие учет домашних животных, а также их владельцев законопроектом предусмотрена отлагательная норма по обязательному учету домашних животных (с 1 сентября 2023 года).

    «Предусмотрена персональная ответственность владельца за жизнь, здоровье и благополучие животного, включая административную», - подчеркнула Алия Шалабекова.

    По данным ведомства, за жестокое обращение с животными, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния и уголовную ответственность законопроектом ужесточено наказание за правонарушение, повлекшее гибель животного штраф с 120 до 200 МРП, а при повторном нарушении – 1000 МРП либо лишение свободы до года.

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