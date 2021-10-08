Наказывать за использование мяса собак и кошек намерены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Минэкологии пояснили, как будут контролироваться случаи использования мяса и жира домашних питомцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснила сегодня вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова, законопроект об ответственном обращении с животными поставит заслон негативным проявлениям в отношении животных. К таким проявлениям относятся, в частности, проведение собачьих боев, ветеринарных операций без анестезии, безнаказанное убийство животных, доведение животных до истощения и неоказание им своевременной помощи, негуманный отлов, использование мяса и жира животных, не предназначенных для употребления в пищу, и получения продукции.

В этой связи вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова рассказала, как будет контролироваться использование мяса домашних животных.

«Был случай, что один человек брал из приюта собак. На самом деле он использовал в пищу мясо этих собак. По законопроекту, правилами содержания беспризорных животных в приютах будет предусмотрено: если гражданин взял из мест содержания животных какого-то питомца, то на регулярной основе приют может смотреть, как себя чувствует эта собака у этого владельца. Поэтому контроль у нас будет установлен за теми животными, которые были взяты из приюта», - сказала Алия Шалабекова.

Тем временем она прокомментировала, как будет контролироваться данная мера по отношению к купленным животным.

«Что касается животных, которые были куплены, подарены, то здесь, я думаю, должны быть, наверное, действия соседей: раньше была собака, а потом куда она делась? Собака – это живое существо. Я думаю, что соседи могут сказать, если вдруг она исчезла, если хозяин не проявляет никаких мер для ее поиска», - уточнила она.

На вопрос, запрет на употребление мяса каких животных планируют установить, в ведомстве ответили, что это собаки, кошки, попугаи, хомяки, белые мыши. Употребление в пищу мяса домашних питомцев планируют приравнивать к жестокому обращению с животными, повлекшему за собой гибель животного.

Ранее в ведомстве рассказали , какое наказание грозит за жестокое обращение с животными.