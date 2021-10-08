РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:34, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Наказывать за использование мяса собак и кошек намерены в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Минэкологии пояснили, как будут контролироваться случаи использования мяса и жира домашних питомцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пояснила сегодня вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова, законопроект об ответственном обращении с животными поставит заслон негативным проявлениям в отношении животных. К таким проявлениям относятся, в частности, проведение собачьих боев, ветеринарных операций без анестезии, безнаказанное убийство животных, доведение животных до истощения и неоказание им своевременной помощи, негуманный отлов, использование мяса и жира животных, не предназначенных для употребления в пищу, и получения продукции.

    В этой связи вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова рассказала, как будет контролироваться использование мяса домашних животных.

    «Был случай, что один человек брал из приюта собак. На самом деле он использовал в пищу мясо этих собак. По законопроекту, правилами содержания беспризорных животных в приютах будет предусмотрено: если гражданин взял из мест содержания животных какого-то питомца, то на регулярной основе приют может смотреть, как себя чувствует эта собака у этого владельца. Поэтому контроль у нас будет установлен за теми животными, которые были взяты из приюта», - сказала Алия Шалабекова.

    Тем временем она прокомментировала, как будет контролироваться данная мера по отношению к купленным животным.

    «Что касается животных, которые были куплены, подарены, то здесь, я думаю, должны быть, наверное, действия соседей: раньше была собака, а потом куда она делась? Собака – это живое существо. Я думаю, что соседи могут сказать, если вдруг она исчезла, если хозяин не проявляет никаких мер для ее поиска», - уточнила она.

    На вопрос, запрет на употребление мяса каких животных планируют установить, в ведомстве ответили, что это собаки, кошки, попугаи, хомяки, белые мыши. Употребление в пищу мяса домашних питомцев планируют приравнивать к жестокому обращению с животными, повлекшему за собой гибель животного.

    Ранее в ведомстве рассказали , какое наказание грозит за жестокое обращение с животными.


    Теги:
    Закон и право Экология Главная Минэкологии Животные Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!