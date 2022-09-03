Наказывать семейных дебоширов общественными работами планируют в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел РК планирует ужесточить ответственность за насилие в семейно-бытовой сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство внутренних дел РК примет комплекс мер по реализации Послания Главы государства. Первое, в рамках ужесточения ответственности за насилие в семейно-бытовой сфере необходимо ввести дополнительный квалифицирующий признак в отношении лица, состоящего в сфере семейно-бытовых отношений по уголовным правонарушениям. Планируется установить нижний порог срока ареста по административным правонарушениям в этой сфере от 5 суток, а также увеличить срок ареста по повторным правонарушениям до 25 суток», - сообщил глава МВД РК Марат Ахметжанов в ходе заседания Правительства РК.

Как подчеркнул министр, предполагается перейти с заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Планируется ужесточить требования к процедуре примирения сторон в суде путем исключения такого права при повторном совершении преступления. В ведомстве считают, что это позволит прекратить порочную практику психологического давления дебоширов и иных лиц на пострадавших.

«Прорабатывается вопрос замены административного взыскания «предупреждение» на общественные работы: уборка улиц, общественных территорий, строительство и ремонт дорог, озеленение и благоустройство городских территорий. Такой вид наказания наиболее эффективно мотивирует потенциальных нарушителей к контролю за своим поведением», - заключил Марат Ахметжанов.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил усилить контроль за семейными дебоширами.