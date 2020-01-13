Наказывать обслуживающие дома организации за сокрытие незаконной сдачи квартир в аренду предлагают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенатор Андрей Лукин обсудил с коллективом и руководством департамента полиции столицы предложения по дальнейшему совершенствованию профилактической работы по правонарушениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«КСК у нас уходит в прошлое и сейчас у нас управлять домами будут собственники имущества. Поэтому вот здесь в целях повышения правовой и политической культуры населения, которое проживает в многоквартирных домах столицы, вовлечь собственников имущества, обслуживающие организации в профилактику нарушений. То есть, во-первых, правовой статус управляющих компаний поделить с возложением мер именно по профилактике правонарушений на обслуживаемых участках», - сказал Андрей Лукин.

В частности, он отметил вопрос предусмотрения административной ответственности обслуживающих организаций за сокрытие нарушений.

«Например, возможно ли предусмотреть административную ответственность управляющих компаний за несообщение и укрытие фактов правонарушений на обслуживаемых территориях? К примеру, по фактам нарушения жильцами обслуживаемых домов тишины, благоустройства, незаконной сдачи владельцами квартир в аренду и так далее», - пояснил Андрей Лукин.