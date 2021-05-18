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    10:38, 18 Май 2021 | GMT +6

    Наказывать нарушителей карантинного режима предложили в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Принять административные меры в отношении нарушителей санитарного режима предложили в Правительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов, эпидемиологическая ситуация в стране находится на ежедневном контроле.

    Принятые меры обеспечивают стабильность эпидемиологической ситуации.

    «Со 2 по 15 мая число больных коронавирусом снизилось на 5 893 человека по сравнению с предыдущим периодом. Вместе с тем, за несколько дней сократилось количество регионов, находящихся в «красной» зоне (до шести регионов). Это говорит об осуществлении предпринимаемых конкретных мер. Тем не менее, центральным и местным государственным органам необходимо принять конкретные меры по следующим направлениям», - рассказал Ералы Тугжанов во время заседания Правительства.

    Как отметил заместитель Премьер-Министра, нужно усилить информационную работу о вакцинации населения, также предложил принять административные меры в отношении нарушителей режима.

    «Во-первых, нужно далее усилить разъяснительную работу о вакцинации. Поэтому Министерство здравоохранения, акиматы в этих условиях профессионально должны наладить оперативно-разъяснительную работу с общественностью. Во-вторых, приложение «Ashyq» показала рост количества грубых нарушений ограничительных мероприятий среди граждан. В этой связи, Министерству здравоохранения совместно с Министерством юстиции и Генеральной прокуратурой необходимо проработать механизм по применению соответствующих административных мер в отношении нарушителей санитарного режима. Рассматриваем принятие таких мер», - заявил Е. Тугжанов.



    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Правительство РК
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