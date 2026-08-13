Наказы избирателей отразились в предвыборной программе партии «Ауыл»

Дороги, рабочие места, доступная медицина, жилье для специалистов и развитие сельского бизнеса вошли в число вопросов, которые жители регионов поднимают на встречах с кандидатами партии «Ауыл». Их предложения нашли отражение в предвыборной программе партии, передает агентство Kazinform.

Плохая дорога для сельского жителя — это лишний час в пути, нехватка врача — поездка за десятки километров ради обследования, отсутствие работы — вопрос о том, останутся ли дети после учебы. Именно такие вопросы, по данным партийного штаба, чаще всего звучат во время встреч кандидатов с избирателями.

С начала агитационной кампании во время поездок по стране во встречах приняли участие более 60 тыс. человек. Несмотря на различия между регионами, запросы жителей во многом схожи.

Фото: партия «Ауыл»

Селу нужны рабочие места

Один из наиболее устойчивых запросов в сельской местности — работа. Жители говорят о небольших производствах, переработке сельхозпродукции и развитии собственных хозяйств. Для них это значит появление новых рабочих мест, доход у местного бизнеса и дополнительные возможности для молодых семей.

Эта тема занимает заметное место в предвыборной программе «Ауыл». Партия предлагает вовлечь в экономический оборот 1,6 млн личных подсобных хозяйств, расширив доступ к финансированию, господдержке и сбыту. Среди мер — развитие кооперации производителей, создание кооперативных магазинов в городах, агрологистической инфраструктуры с хранилищами и распределительными центрами, а также специализированного Агробанка.

Технологии делают медицину ближе

Еще одна тема, которая регулярно поднимается на встречах, — доступность медицины. В небольших населенных пунктах жители говорят о нехватке узких специалистов и необходимости ездить в районные или областные центры для обследований и консультаций.

В программе партии предлагается оснащать сельские медицинские организации телемедицинскими технологиями, чтобы специалисты на местах могли консультироваться с врачами ведущих клиник.

Уехать учиться и суметь вернуться

Почти неизбежно разговор о селе выходит на кадровую проблему. Школе нужен учитель, больнице — врач, хозяйству — ветеринар или агроном. Но одного направления молодого специалиста недостаточно. Они говорят о жилье, зарплате и перспективах — о причинах, по которым человек захочет остаться после первых обязательных лет работы.

Фото: партия «Ауыл»

В программе «Ауыл» этому посвящен проект с говорящим названием - «Из аула за дипломом и обратно с работой, жильем и перспективой!». Он рассчитан прежде всего на сельскую молодежь, обучающуюся по сельской квоте, — по оценке партии, речь может идти примерно о 30 тысячах студентов ежегодно. Кроме того, программа предусматривает предложения по доступному жилью для сельских врачей и учителей и субсидируемому «первому рабочему месту на селе».

У города свои вопросы

За пределами сельской повестки меняются акценты, но не сам характер запросов. В городах и промышленных районах чаще говорят об оплате и условиях труда, безопасности на производстве, тарифах, состоянии дорог и коммунальных сетей. В семейном бюджете все эти темы быстро перестают быть «экономической политикой» и превращаются в стоимость отопления, дорогу до работы или размер заработной платы.

В предвыборной программе «Ауыл» среди предложений значатся ежегодная индексация государственных пособий с учетом инфляции и стоимости жизни, меры по повышению оплаты труда производственного и обслуживающего персонала, а также общественный контроль за ростом коммунальных тарифов и качеством инфраструктуры.

В предвыборной программе есть темы, которые существуют уже как отдельные политические предложения. По дорогам партия заявляет о необходимости качественного содержания трасс всех уровней — от республиканских до сельских. В социальной части предлагается комплексная реформа пенсионной системы, в том числе изменение подходов к управлению пенсионными накоплениями.

Можно спорить о механизмах, стоимости и реалистичности отдельных инициатив — и это нормальный вопрос к любой предвыборной программе. Но само совпадение тем заметно: жители говорят о дороге и пенсии — программа отвечает предложениями по дорогам и пенсионной системе.

От 75 тысяч предложений — к новым наказам

При подготовке предвыборной программы партия «Ауыл» собрала более 75 тыс. предложений и запросов граждан со всей страны. Их предложения также учтены в программе партии.Но с утверждением документа диалог не завершился: кандидаты продолжают принимать новые наказы во время встреч в регионах.

Фото: партия «Ауыл»

Одним из таких форматов стала акция «От двери к двери», которая, по данным партийного штаба, охватила более 10 тыс. человек. Здесь жители, также говорят о том, что волнует их ежедневно: дорогах, работе, ценах, коммунальных услугах, доступности медицины и образования.

И эти встречи показывают важную закономерность. Практически все вопросы, которые сегодня звучат на встречах в разных регионах, нашли отражение в предвыборной программе «Ауыл».

Изготовитель: Республиканское общественное объединение «Партия «Ауыл»

Заказчик: Республиканское общественное объединение «Партия «Ауыл»

Оплачено: из средств избирательного фонда Республиканского общественного объединения «Партия «Ауыл»