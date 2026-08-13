Наказы избирателей отразились в предвыборной программе партии «Ауыл»
Дороги, рабочие места, доступная медицина, жилье для специалистов и развитие сельского бизнеса вошли в число вопросов, которые жители регионов поднимают на встречах с кандидатами партии «Ауыл». Их предложения нашли отражение в предвыборной программе партии, передает агентство Kazinform.
Плохая дорога для сельского жителя — это лишний час в пути, нехватка врача — поездка за десятки километров ради обследования, отсутствие работы — вопрос о том, останутся ли дети после учебы. Именно такие вопросы, по данным партийного штаба, чаще всего звучат во время встреч кандидатов с избирателями.
С начала агитационной кампании во время поездок по стране во встречах приняли участие более 60 тыс. человек. Несмотря на различия между регионами, запросы жителей во многом схожи.
Селу нужны рабочие места
Один из наиболее устойчивых запросов в сельской местности — работа. Жители говорят о небольших производствах, переработке сельхозпродукции и развитии собственных хозяйств. Для них это значит появление новых рабочих мест, доход у местного бизнеса и дополнительные возможности для молодых семей.
Эта тема занимает заметное место в предвыборной программе «Ауыл». Партия предлагает вовлечь в экономический оборот 1,6 млн личных подсобных хозяйств, расширив доступ к финансированию, господдержке и сбыту. Среди мер — развитие кооперации производителей, создание кооперативных магазинов в городах, агрологистической инфраструктуры с хранилищами и распределительными центрами, а также специализированного Агробанка.
Технологии делают медицину ближе
Еще одна тема, которая регулярно поднимается на встречах, — доступность медицины. В небольших населенных пунктах жители говорят о нехватке узких специалистов и необходимости ездить в районные или областные центры для обследований и консультаций.
В программе партии предлагается оснащать сельские медицинские организации телемедицинскими технологиями, чтобы специалисты на местах могли консультироваться с врачами ведущих клиник.
Уехать учиться и суметь вернуться
Почти неизбежно разговор о селе выходит на кадровую проблему. Школе нужен учитель, больнице — врач, хозяйству — ветеринар или агроном. Но одного направления молодого специалиста недостаточно. Они говорят о жилье, зарплате и перспективах — о причинах, по которым человек захочет остаться после первых обязательных лет работы.
В программе «Ауыл» этому посвящен проект с говорящим названием - «Из аула за дипломом и обратно с работой, жильем и перспективой!». Он рассчитан прежде всего на сельскую молодежь, обучающуюся по сельской квоте, — по оценке партии, речь может идти примерно о 30 тысячах студентов ежегодно. Кроме того, программа предусматривает предложения по доступному жилью для сельских врачей и учителей и субсидируемому «первому рабочему месту на селе».
У города свои вопросы
За пределами сельской повестки меняются акценты, но не сам характер запросов. В городах и промышленных районах чаще говорят об оплате и условиях труда, безопасности на производстве, тарифах, состоянии дорог и коммунальных сетей. В семейном бюджете все эти темы быстро перестают быть «экономической политикой» и превращаются в стоимость отопления, дорогу до работы или размер заработной платы.
В предвыборной программе «Ауыл» среди предложений значатся ежегодная индексация государственных пособий с учетом инфляции и стоимости жизни, меры по повышению оплаты труда производственного и обслуживающего персонала, а также общественный контроль за ростом коммунальных тарифов и качеством инфраструктуры.
В предвыборной программе есть темы, которые существуют уже как отдельные политические предложения. По дорогам партия заявляет о необходимости качественного содержания трасс всех уровней — от республиканских до сельских. В социальной части предлагается комплексная реформа пенсионной системы, в том числе изменение подходов к управлению пенсионными накоплениями.
Можно спорить о механизмах, стоимости и реалистичности отдельных инициатив — и это нормальный вопрос к любой предвыборной программе. Но само совпадение тем заметно: жители говорят о дороге и пенсии — программа отвечает предложениями по дорогам и пенсионной системе.
От 75 тысяч предложений — к новым наказам
При подготовке предвыборной программы партия «Ауыл» собрала более 75 тыс. предложений и запросов граждан со всей страны. Их предложения также учтены в программе партии.Но с утверждением документа диалог не завершился: кандидаты продолжают принимать новые наказы во время встреч в регионах.
Одним из таких форматов стала акция «От двери к двери», которая, по данным партийного штаба, охватила более 10 тыс. человек. Здесь жители, также говорят о том, что волнует их ежедневно: дорогах, работе, ценах, коммунальных услугах, доступности медицины и образования.
И эти встречи показывают важную закономерность. Практически все вопросы, которые сегодня звучат на встречах в разных регионах, нашли отражение в предвыборной программе «Ауыл».
Изготовитель: Республиканское общественное объединение «Партия «Ауыл»
Заказчик: Республиканское общественное объединение «Партия «Ауыл»
Оплачено: из средств избирательного фонда Республиканского общественного объединения «Партия «Ауыл»