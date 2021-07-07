Накажут ли казахстанских звезд за участие в финансовых пирамидах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Генеральной прокуратуре рассказали, на какой стадии находится дело о финансовых пирамидах с участием казахстанских медиа-личностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно наказания в административном порядке участников рекламы вышеперечисленных финансовых организаций (ТОО «Astex.kz», ТОО «ACD technology» и ТОО «Мудараба») отмечаем следующее. Действительно, организаторы финансовых пирамид для рекламирования своей деятельности привлекали знаменитостей», - написал в своем ответе на депутатский запрос Генеральный прокурор РК Гизат Нурдаулетов.

По его словам, формально, в их действиях усматривается состав административного правонарушения по статье 150 КоАП (рекламирование деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды).

«Однако, до вынесения приговора (постановления) по уголовному делу по статье 217 УК определить является ли организация финансовой пирамидой не представляется возможным. В этой связи на момент рекламирования вышеуказанные организации финансовыми пирамидами не признаны, поэтому правовых оснований для привлечения медийных лиц к административной ответственности по статье 150 КоАП нет», - отметил генпрокурор.

«Наряду с изложенным, в случае установления в ходе следствия причастности блогеров, вайнеров и других знаменитостей к созданию финансовых пирамид, органы уголовного преследования ориентированы на необходимость дачи их действиям соответствующей правовой оценки и решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности за пособничество (часть 5 статьи 28 УК)», - заключил Г. Нурдаулетов.