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Наказать предприятия за неубранный снег поручил аким Петропавловска

27 Декабря 2019 15:16
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Наказать предприятия за неубранный снег поручил аким Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Булат Жумабеков недоволен качеством уборки снега с улиц города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Стенания горожан в социальных сетях на неубранный или плохо убранный с дорог снег не остались незамеченными.

«По результатам инспектирования состояния очистки улиц от снега неудовлетворен работой подрядных организаций. Об этом свидетельствуют обращения граждан и перевозчиков. Дал соответствующие поручения курирующему заместителю и коммунальным службам оперативно провести очистку, в основном в ночное время суток, сотрудникам полиции применять соответствующие меры в отношении предприятий, не вывозящих снег со своих территорий», - написал на своей странице в Facebook аким города Булат Жумабеков.

Ранее в городском акимате сообщали, что зимним содержанием улиц Петропавловска будут заниматься 14 предприятий, на базе которых имеется 145 единиц техник.

Единственная снежная свалка находится в 14 км от центра города.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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