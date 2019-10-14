Наказать глав районов за неисполнение показателей пообещал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на заседании акимата рассматривали итоги социально-экономического развития региона за прошедшие 9 месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, в отрасли строительства отмечается увеличение ввода в эксплуатацию жилых домов на 16%.

«Увеличение ввода жилья наблюдаются во всех районах области и городе Петропавловске. До конца года прогнозируем ввод жилья на уровне 235 тысяч квадратных метров – с ростом 7%», - сказал заместитель акима области Антон Федяев.

В целом же по отрасли есть небольшое снижение объемов выполненных работ – на 1,8%. Снижение объема строительных работ наблюдается в нескольких районах.

«Сегодня на заседании Правительства рассматривали – по стране по жилью 99,8%. В нашей области рост на 16%. До конца года проблем не видим. Есть вопросы по строительству. У нас на 1,8% ниже, чем в прошлом году. Четыре района не выполнили показатели. По итогам 8 месяцев управления строительства щелкало каблуками – все обеспечим. Не обеспечили», - сказал аким области Кумар Аксакалов.

Глава региона поручил аппарату подготовить предложения по ответственности акимов районов за неисполнение показателей.

«По итогам полугодия ряд акимов получили дисциплинарные взыскания за невыполнение социально-экономических показателей. По итогам 9 месяцев аппарату акима области внести соответствующее предложение – наказать акимов районов за неисполнение показателей по итогам уже 9 месяцев. Если у кого-то из акимов был выговор, то будет неполное служебное соответствие. Автоматически должен будет написать заявление на увольнение. По управлениям такая же ситуация», - подчеркнул К.Аксакалов.