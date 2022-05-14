14 Мая 2022 20:53

Наказаны 17 сотрудников ДУИС Шымкента за побег обвиняемого из СИЗО

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники департамента уголовно-исполнительной системы Шымкента привлечены к дисциплинарной ответственности за побег обвиняемого из следственного изолятора, один из них уволен. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подозреваемый в совершении кражи из нефтегазопровода сбежал из-под ареста 11 мая. Спустя сутки он был задержан .

Видео побега из СИЗО было опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина спокойно выходит из места заключения, а затем бежит в неизвестном направлении.

В департаменте уголовно-исполнительной системы по городу Шымкенту подтвердили, что на видео зафиксирован побег обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 188 частью 4 УК РК (кража).

Теперь подозреваемому вменяется статься 426 Уголовного кодекса – побег из мест лишения свободы.

«Департаментом УИС по городу Шымкенту и Туркестанской области проведена служебная проверка, по результатам которой в отношении 17 сотрудников, допустивших нарушение служебных обязанностей, были применены строгие дисциплинарные взыскания, а также один сотрудник уволен из органов внутренних дел», – сообщили в пресс-службе ДУИС по Шымкенту.

В соответствии со статьей 201 УПК РК, остальные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.