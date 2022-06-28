28 Июня 2022 21:02

Наказаны 12 районных чиновников после госаудита в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Ревизионная комиссия по Северо-Казахстанской области провела аудит эффективности реализации программы развития территории, использования бюджетных средств и активов государства отдельными организациями Тимирязевского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, всего госаудитом охватили более 11,3 млрд тенге. Установили нарушения на 726,8 млн тенге. Из них большую часть составляют финансовые нарушения. Неэффективное использование бюджетных средств и активов государства обнаружили в размере 4 млн тенге, потери бюджета – 1,8 млн тенге.

«По результатам проведенного государственного аудита привлечены к дисциплинарной ответственности 12 должностных лиц. Проведенный государственный аудит показал недостаточный уровень соблюдения финансовой дисциплины, несоблюдение должностными лицами объектов государственного аудита норм действующего бюджетного и иного законодательства РК. Руководителям поручено обратить особое внимание на нарушения и недостатки, отсутствие должного контроля за использованием бюджетных средств и своевременно устранять и принимать комплексные меры по недопущению подобных нарушений впредь», - проинформировали в ревизионной комиссии области.

Акиму Тимирязевского района Ерлану Жарову, назначенному в конце мая этого года, поручили принять меры по устранению выявленных нарушений и рассмотрению ответственности должностных лиц, которые не обеспечили соблюдение требований законодательства.