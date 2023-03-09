Наказания за грубые нарушения ПДД ужесточены в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане с 8 марта 2023 года действуют новые суммы штрафов за грубые нарушения правил дорожного движения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР.

Согласно статданным ведомства, в стране третий год подряд не снижаются показатели дорожно-транспортных происшествий. В частности, в 2020 году было зарегистрировано 6126 ДТП (погибло 754 человек, из них 93 ребенка, пострадало 9227), в 2021 году - 7438 ДТП (погибло 869 человек, из них 111 детей, ранено 11 370 человек), в 2022 году - 7040 ДТП (погибло 690 человек, из которых 103 ребенка, получили увечья 11 049 граждан).

В целях повышения безопасности на дорогах штрафы увеличены за следующие нарушения правил дорожного движения:

- за управление транспортным средством без права на вождение размер штрафа с 5,5 тысяч сомов повысился до 15 тысяч сомов (около 172$), скидка не предусмотрена;

- за проезд на запрещающий красный свет светофора или движение по тротуару, с 3 тысяч сомов до 5 тысяч сомов (около 57$);

- за превышение скорости на 40-60 км/ч - с 5,5 тысяч сомов до 7,5 тысяч сомов (около 86$);

- за превышение на 60 км/ч и более - с 7,5 тысяч сомов до 15 тысяч сомов (около 172$);

- за выезд на встречную полосу - с 5,5 тысяч сомов до 15 тысяч сомов (около 172$);

- за автохулиганство – с 7,5 тысяч сомов до 15 тысяч сомов (около 172$). При этом за повторное нарушение, предусматривается лишение прав на управление транспорта сроком на 6 месяцев;

- водитель, совершивший ДТП и скрывшийся с места происшествия, в котором не предусматриваются признаки уголовно наказуемого деяния, лишается права на управление автотранспортом сроком на 6 месяцев (ранее ограничивались штрафом в 10 тысяч сомов);

- за 3 и более нарушений ПДД в течение года назначается повторная сдача экзамена на права;

- за управление транспортным средством с подложенными номерами взымается штраф 20 тысяч сомов (около 229$). Повторное нарушение влечет лишение водительских прав сроком на 1 год;

- за управление автотранспортом в нетрезвом виде предусмотрено лишение водительских прав на год, за повторное нарушение - на три года.