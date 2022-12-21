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Наказание за врачебные ошибки смягчат в РК

21 Декабря 2022, 12:35
Наказание за врачебные ошибки смягчат в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены смягчить наказание за врачебные ошибки. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством здравоохранения в рамках законопроекта предложены нормы по гуманизации уголовных правонарушений за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником и снизить санкционные меры статьи 317 Уголовного кодекса РК», - сказала Ажар Гиният на пленарном заседании Мажилиса.

По озвученной министром информации, за 2018 – 2020 годы от физических и юридических лиц поступило 14 123 обращений, из них ежегодно за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей в отношении медицинских работников по статье 317 Уголовного кодекса заводится порядка 300 дел, зачастую на специалистов хирургического профиля, проводящих операции с риском летального исхода.

«Законопроектом предлагается снизить размер штрафа и срок ареста за неумышленное причинение среднего и тяжелого вреда здоровью, при тяжелом вреде здоровью или смерти пациента наказание в виде лишения свободы заменить на ограничение свободы с пересмотром сроков наказаний», - перечислила глава Минздрава.

По ее словам, Министерством здравоохранения неоднократно принимались попытки гуманизации наказания с учетом мнения медицинского сообщества.

Напомним, сегодня депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения».


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