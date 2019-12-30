Наказание за скотокрадство ужесточили в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об основных новеллах Закона РК по совершенствованию уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления прав личности рассказал заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что новым законом вводится в УК статья 188-1, предусматривающая максимальный срок лишения свободы за скотокрадство до 12 лет.

«Перевод его (преступления) в категорию тяжких преступлений исключает примирение. За совершение преступления в составе преступной группы и в особо крупных размерах усиливается наказание до 12 лет лишения свободы», - сказал Марат Ахметжанов

Замгенпрокурора добавил, что по поручению Главы государства особое внимание было уделено вопросам скотокрадства. По многим пунктам это преступление переводится в разряд тяжких. Анализ ситуации показал, что скотокрадство становится промыслом и в этом виде преступления часто участвует большое количество людей.