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Наказание за призывы к массовым беспорядкам ужесточат в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
9 Марта 2023, 13:05
Наказание за призывы к массовым беспорядкам ужесточат в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов сообщил, что в Казахстане хотят усилить санкции за призывы к массовым беспорядкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие нормы содержатся в принятом сегодня Сенатом Законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения».

Как отметил министр, документ предусматривает усиление санкций за призыв к массовым беспорядкам (ч. 1 ст. 272 УК, с 3 до 5 лет лишения свободы), в том числе с использованием сетей телекоммуникаций (ч. 2 ст. 272 УК, новый состав правонарушения – от 3 до 7 лет лишения свободы).

«Эта норма не касается митингов, там нет ни слова о митингах», - пояснил Марат Ахметжанов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Глава МВД заявил, что это касается именно тех, кто призывает к массовому насилию и беспорядкам.


Борьба с преступностью   Сенат   МВД РК  
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