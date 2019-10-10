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Наказание за привод детей на митинги – в Сенате рассматривают изменения в КоАП

10 Октября 2019 13:24
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Наказание за привод детей на митинги – в Сенате рассматривают изменения в КоАП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК рассматривают возможность внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях, передает корреспондент «Казинформ».

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В частности, в КоАП от 5 июля 2014 года статью 128 предлагается изложить в следующей редакции: «Статья 128. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения».

«Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения, за исключением деяний, предусмотренных частью второй настоящей статьи, влечет штраф в размере 50 МРП. 2. Вовлечение несовершеннолетнего в собрания, митинги, шествия, демонстрации и иные формы выражения общественных, групповых или личных интересов и протеста, проводимые в нарушение законодательства РК, а равно использование несовершеннолетнего в указанных формах выражения общественных, групповых или личных интересов и протестов влекут штраф в размере 100 МРП либо административный арест на срок до десяти суток», - говорится в пояснительной записке законопроекта.

В записке уточняется, что имеются факты, когда граждане выходят на несанкционированные митинг вместе с несовершеннолетними детьми, тем самым нарушая устойчивое физическое и психическое развитие здоровья несовершеннолетних. В этой связи предлагается предусмотреть административную ответственность за вовлечение и использование несовершеннолетних в несанкционированных митингах.

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Ключевые слова: Сенат, Общество,
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Азамат Сыздыкбаев

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