Наказание за подделку паспортов вакцинации может быть ужесточено – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Наказание за подделку медицинских документов может быть ужесточено. Об этом сообщил заместитель начальника Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Рустем Дюсетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях улучшения эпидемиологической ситуации Министерством внутренних дел проводятся профилактические мероприятия по выявлению фактов подделки и продажи бланков ПЦР-тестов, а также паспортов вакцинации. При МВД из числа представителей заинтересованных госорганов – КНБ, ГП, АПК, АФМ, МЗ и МИОР – создана Межведомственная специальная группа по пресечению таких фактов. Разработан Алгоритм действий госорганов по пресечению и расследованию фактов изготовления и распространения поддельных паспортов вакцинации и ПЦР-тестирования. В МВД и его территориальных подразделениях действуют постоянные мониторинговые группы по выявлению в сети интернет, в том числе, в социальных сетях и мессенджерах объявлений по продаже поддельных документов. По результатам мониторинга выявлено 142 объявления, размещенные с зарубежных технических площадок. Информация о них для блокирования направлена в Министерство информации и общественного развития», – сказал Р. Дюсетаев.

По его словам, правоохранительными органами проводятся мероприятия по сбору и проверке информации об интересующих фактах и причастных к ним лицах. При выявлении таких фактов, проводятся досудебные расследования по статье 385 Уголовного кодекса «Подделка и использование медицинских документов» и статье 247 УК «Получение незаконного вознаграждения». По результатам проводимой работы органами внутренних дел направлено в суд 62 дела, из них по ПЦР-справкам – 33, по паспортам вакцинации – 29, проводится расследование по 140 уголовным делам.

«В-целом, в результате проводимой госорганами работы количество совершаемых правонарушений, связанных с изготовлением и использованием поддельных медицинских документов, снизилось с 94 фактов в июле до 13 в ноябре текущего года. Кроме того, Межведомственной рабочей группой по мониторингу и обобщению практики применения Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса при Генеральной прокуратуре рассматривается вопрос целесообразности ужесточения наказания за изготовление и распространение поддельных паспортов вакцинации, в том числе касательно усиления ответственности за получение незаконного вознаграждения, а также лишения права занимать определенные должности», – сообщил замначальника Центра.