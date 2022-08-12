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Наказание за насилие в отношении детей ужесточено в Кыргызстане
12 Августа 2022 13:29

Наказание за насилие в отношении детей ужесточено в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане подписан закон об ужесточении наказания за насилие над детьми, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента КР.

Документ направлен на обеспечение охраны и защиты прав на половую неприкосновенность, а также жизни и здоровья детей от преступных посягательств в рамках реализации реформы сферы защиты детей.

Ужесточается ответственность виновных лиц за деяния против половой неприкосновенности, жизни и духовно-нравственного здоровья детей в виде увеличения сроков лишения свободы и размеров штрафов за совершение таких преступлений.

Лица, совершившие вышеуказанные преступления, не будут освобождаться от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, душевной болезнью или временным психическим расстройством, а также путем применения условно-досрочного освобождения и амнистии.

Фото: premium.vgc.no


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