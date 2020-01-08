Наказание за ложные доносы ужесточили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане ужесточили наказание за ложные доносы. Об этом сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Вместе с тем, чтобы исключить основанные на суровых мерах наказания манипуляции отдельными недобросовестными лицами для достижения своих корыстных или низменных интересов, усилена ответственность за заведомо ложный донос - статья 419 УК», - сказал Санжар Адилов.
Если ранее ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления либо совершенный из корыстных побуждений предусматривал от 3 до 7 лет лишения свободы, то теперь такое наказание от 3 до 8 лет.
«Те же действия, совершенные в интересах преступной группы, по новому закону влекут от 5 до 12 лет тюремного заключения (ранее от 5 до 10 лет)», - добавил Санжар Адилов.
Отметим, 30 декабря Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности», который предусматривает в том числе и усиление наказания за ложные доносы.
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