Наказание за коррупцию ужесточили для сотрудников правоохранительных органов и судей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для сотрудников правоохранительных органов и судей ужесточили наказание за коррупцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Усилено наказание за коррупцию для сотрудников правоохранительных органов и судей. Сотрудники правоохранительных органов и судьи наделены особыми полномочиями, и совершение ими преступлений характеризуется повышенной общественной опасностью. В этой связи вполне закономерно, что они должны нести более строгое наказание», - сказал первый заместитель главы Антикоррупционной службы Олжас Бектенов в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Он отметил, что согласно подписанному Главой государства Закону по вопросам защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействию коррупции, для сотрудников правоохранительных органов и судьей санкции и правовые последствия за совершение ряда коррупционных преступлений усилены на порядок.

По словам Олжаса Бектенова, получение взятки является наиболее распространенной в правоприменительной практике.

«По действующей редакции статьи (УК «Получение взятки») размер, назначаемый санкцией, не зависит от занимаемой должности. Градация санкций зависит только от размера взятки. Есть простая взятка, взятка в значительном размере, крупном и особо крупном размере», - отметил первый заместитель председателя Агентства.

«Теперь получение сотрудником правоохранительного органа или судьей простой взятки, то есть, менее 50 МРП (до 138 900 тенге) уже будет считаться тяжким коррупционным преступлением, а не средней тяжести, как в прежней редакции. Следовательно, во-первых, указанные лица лишаются возможности условно-досрочного освобождения. Во-вторых, для них отменяется возможность отбытия наказания сразу в колониях-поселениях», - сообщил О. Бектенов.

Он добавил, что ужесточение ответственности коснулось не только получателей взятки, но и взяткодателей и посредников во взяточничестве.

«Граждане должны понимать, серьезность борьбы с коррупцией и нововведение нацелено на формирование у общества нулевой терпимости к коррупции. И берущие, и дающие будут строго наказываться», - отметил первый заместитель главы Антикоррупционной службы.

Ранее Олжас Бектенов пояснил введенный запрет на применение условно-досрочного освобождения (УДО) к лицам, осужденным за совершение тяжкого и особо тяжкого коррупционного преступления. Закон подписан Главой государства.