Наказание за коррупционные преступления ужесточат в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил закон, которым определяется перечень коррупционных преступлений и ужесточаются наказания за их совершение, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба Сената, поправки в законодательство направлены на обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные преступления.

Уголовный кодекс дополняется новым термином «коррупционные преступления», под которые подпадают 16 уголовных статей, и предусматривается усиление наказания за эти преступления. К коррупционерам причислят взяточников и их посредников, мошенников, уклонистов от уплаты налогов или других платежей, расхитителей бюджетных средств.

Среди поправок, вносимых в УК – неприменимость сроков давности к коррупционным преступлениям, усиление ответственности за дачу и получение взятки, а также злоупотребление властью с корыстным умыслом. Кроме того, коррупционеры не смогут рассчитывать не замену наказания на более мягкое, а также на условно-досрочное освобождение.

Сенаторы подчеркнули, что вносимые поправки служат четкому определению коррупционных преступлений и разработке системных мер по противодействию этим видам преступлений, предупреждению коррупционных преступлений, установлению справедливого наказания лицам, совершившим коррупционные преступления, а также надежной защите прав и интересов потерпевших в результате преступления.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Узбекистане к уголовной ответственности привлекли более 3 тысяч чиновников. В результате должностных преступлений государственным и общественным интересам причинен ущерб в размере 1,12 трлн сумов ($99 млн).