Наказание за домашнее насилие действительно ужесточено – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Поправки в законодательство об ответственности за бытовое насилие прокомментировал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, Даурен Абаев пояснил, почему за домашнее насилие отменили штрафы.

«Если полностью изучить все поправки, а не только одну статью, то вы поймете, что наказание действительно ужесточено. Во-вторых, почему отменили штраф? Это взято из реальной жизни. Представьте себе ситуацию, когда жертва домашнего насилия подала заявление на супруга, а его обязали выплатить штраф. Где он возьмет деньги на выплату? Он берет из семейного бюджета. А иногда и вовсе из кармана из своей супруги – той самой потерпевшей. Ей, в свою очередь, проще забрать заявление, чем отдавать заработанные деньги за проступки мужа», - сказал министр в эфире программы «Открытый диалог» на телеканале Хабар.

Касаясь замены штрафа на предупреждение, министр отметил, что здесь все зависит от обстоятельств дела.

«А их рассматривает суд. Если суд посчитает нужным, то не будет никакого предупреждения, а будет сразу арест на 15 суток. Более того, это предупреждение фиксируется, и в случае повтора правонарушителю дадут уже 20 суток без всяких предупреждений», - считает глава МИОР РК.

Даурен Абаев вместе с тем отметил, как именно ужесточено наказание за домашнее насилие.

«К примеру, за систематические побои нарушителю грозит от 4 до 7 лет лишения свободы. За умышленное причинение легкого вреда арест увеличен с 3 до 5 суток. Важно отметить, что статья «Истязание» УК РК переведена из частной в частно-публичную плоскость. То есть если раньше потерпевшей самой приходилось собирать доказательства для суда, то теперь этим будет заниматься полиция. А в суде поддерживать обвинения будет не частное лицо, а прокурор», - заключил Д. Абаев.

Ранее в Генеральной прокуратуре РК рассказали о законодательных изменениях по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства.