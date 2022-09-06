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    13:26, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Наказание для убийц и бандитов ужесточат в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уголовную ответственность за тяжкие преступления намерены ужесточить в Казахстане. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для лиц, совершивших тяжкие преступления – убийства, бандитские разборки и т.п. будет ужесточена уголовная ответственность и исключено условно-досрочное освобождение», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства, озвучивая положения проекта Общенационального плана по реализации Послания Главы государства.

    Кроме того, в целях обеспечения верховенства права и качества отправления правосудия предусматривается внесение изменений в законодательство, в том числе обеспечивающих равный статус всех судей, снизив их зависимость от председателей судов в судейские должности.

    «Будет разработан стратегический программный документ по борьбе с наркоманией и наркобизнесом», - добавил министр.


    Теги:
    Правительство РК Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Послание Президента РК-2022 Послание Президента РК Правительство
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