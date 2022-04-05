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    14:26, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Наказан водитель ассенизатора, сливавший талые воды в селе Павлодарское

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Факт слива талых вод в неположенном для этого месте зафиксировал на видео подросток, юный блогер, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В социальной сети Instagram, в павлодарском паблике «zhaloby_pavlodar», опубликовано видео, на котором зафиксировано, как ассенизаторская машина сливает талые воды в селе Павлодарское. Автор видео, по голосу подросток, озвучил данное нарушение, - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - По данному видео сотрудниками полиции проведена проверка. Установлено, что 1 апреля около мечети, при выезде из села Павлодарское, водитель сливал талые воды».

    Водитель этой автомашины установлен. В отношении 49-летнего водителя, жителя города Павлодар, по факту слива талых вод возбуждено административное производство по статье 505 части 1 КРКоАП «Нарушение правил благоустройства». Всего с начала года 2064 жителя области привлечены к административной ответственности за нарушение правил благоустройства.

    «Полиция выражает благодарность юному блогеру, который проявил активную гражданскую позицию и не остался равнодушным к данному правонарушению», - добавили в правоохранительных органах.

    Видео из соцсетей предоставлено департаментом полиции Павлодарской области.


    Кадр из видео



    Теги:
    Экология Общество Правоохранительные органы Павлодарская область
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