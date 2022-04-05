Наказан водитель ассенизатора, сливавший талые воды в селе Павлодарское

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Факт слива талых вод в неположенном для этого месте зафиксировал на видео подросток, юный блогер, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В социальной сети Instagram, в павлодарском паблике «zhaloby_pavlodar», опубликовано видео, на котором зафиксировано, как ассенизаторская машина сливает талые воды в селе Павлодарское. Автор видео, по голосу подросток, озвучил данное нарушение, - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - По данному видео сотрудниками полиции проведена проверка. Установлено, что 1 апреля около мечети, при выезде из села Павлодарское, водитель сливал талые воды».

Водитель этой автомашины установлен. В отношении 49-летнего водителя, жителя города Павлодар, по факту слива талых вод возбуждено административное производство по статье 505 части 1 КРКоАП «Нарушение правил благоустройства». Всего с начала года 2064 жителя области привлечены к административной ответственности за нарушение правил благоустройства.

«Полиция выражает благодарность юному блогеру, который проявил активную гражданскую позицию и не остался равнодушным к данному правонарушению», - добавили в правоохранительных органах.

Видео из соцсетей предоставлено департаментом полиции Павлодарской области.

Кадр из видео











