Наказан мужчина, забравший возложенные в память о погибших в авиакатастрофе цветы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Мужчина, забравший цветы, которые в аэропорт Алматы принесли горожане в память о погибших в авиакатастрофе, привлечен к административной ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«30 декабря текущего года 37-летний гражданин С., будучи подвергнутым дважды в течение года к административному взысканию за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения, допустил повторное правонарушение. Так, правонарушитель С., находясь возле продуктового магазина по улице Монтажная, в Турксибском районе, появился в состоянии опьянения, распивая алкогольные напитки, тем самым нарушил общественный порядок», - сообщили в полиции.

В судебном заседании мужчина, 1982 года рождения, в совершении административного правонарушения вину признал полностью, обязался больше не повторять. Постановлением специализированного межрайонного административного суда города Алматы, мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 440 часть 4 КРКобАП и подвергнут аресту сроком на 5 суток.

Напомним, казахстанцы в знак скорби по погибшим пассажирам рейса Алматы - Нур-Султан авиакомпании Bek Air несли цветы к главному входу в аэропорта Алматы.

Напомним, самолет упал близ Алматы 27 декабря.

Согласно первоначальной информации, в авиакатастрофе погибли 7 человек.

Количество погибших увеличилось до 12 человек.

Для расследования авиакатастрофы создана специальная правительственная комиссия.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родственникам и близким погибших, а также пообещал строго наказать виновных в трагедии.

Комитет по ЧС опубликовал список погибших.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура в Казахстане.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.

30 декабря 2019 года в Bek Air озвучили свою версию крушения самолёта. РГП «Казаэронавигация» прокомментировало озвученное авиакомпанией «Bek Air» предположение.

По состоянию на 30 декабря 2019 года, 6 человек, пострадавших в авиакатастрофе, все еще находятся в тяжелом состоянии.



