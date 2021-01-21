Наказан хозяин погибших от наезда поезда лошадей в Павлодарской области

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские установили хозяина лошадей и привлекли его к административной ответственности за нахождение скота на железнодорожных путях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

«Повреждения локомотивов, задержка поездов, срывы графиков движения - это последствия бесконтрольного выпаса домашнего скота вблизи полосы отвода железной дороги. Всё это наносит материальный ущерб железнодорожному транспорту, напрямую угрожает жизни пассажиров, а также создает аварийную ситуацию. Сегодня мы вновь призываем владельцев домашнего скота к ответственности, чтобы не допускать нахождения и выпаса скота в зоне повышенной опасности», - отметил исполняющий обязанности начальника Управления административной полиции Департамента полиции на транспорте Сагындык Маимишев.

По его словам, на перегоне станции Токибай-Ушкулун машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за нахождения на железнодорожных путях лошадей. Однако наезд предотвратить не удалось, в результате чего погибло 5 лошадей. Стоянка поезда составила 30 минут.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Линейного отделения полиции на станции Экибастуз установлен 56-летний житель станции Майкаин Павлодарской области, который является хозяином домашних животных.

Мужчина привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.559 КоАП РК (За нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог) и в отношении него составлен административный протокол», -подтвердил подполковник полиции.

Транспортные полицейские напоминают, что 2020 году было зарегистрировано 2523 фактов экстренного торможения поездов, из них по причине нахождения людей - 557, связанных с нахождением на железнодорожном полотне скота - 1873. Также зарегистрировано 3 факта нахождения посторонних предметов на железнодорожных путях.