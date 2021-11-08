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Наказан астанчанин, справивший нужду возле кафе

8 Ноября 2021 16:31
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Наказан астанчанин, справивший нужду возле кафе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе мониторинга социальных сетей Instagram в паблике «zhaloby__astana» выявлена публикация, где мужчина в ночное время справляет нужду у здания кафе «Киш-Миш» по улице Мустафина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

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Участковым инспектором полиции УП района «Алматы» установлен и помещен в комнату временного содержания 24-летний житель города, с которым проведена беседа профилактического характера. Кроме того, в отношении нарушителя общественного порядка было возбуждено административное производство по статье «Мелкое хулиганство». Решением Специализированного межрайонного административного суда мужчина был подвергнут административному штрафу в размере 5 МРП.

Ранее сообщалось о похожем случае - нетрезвый житель столицы справил нужду и ограбил закусочную.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает об ответственности за нарушение порядка, выражающееся неуважением к окружающим, все противоправные действия будут пресекаться.

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#Нур-Султан   #МВД РК  
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