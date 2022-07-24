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Наказали 162 чиновника за плохое состояние дорог в Жамбылской области
24 Июля 2022 19:56

Наказали 162 чиновника за плохое состояние дорог в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На всех участках концентрации дорожно-транспортных происшествий и на автодорогах, где водители часто засыпают за рулем, обновлено более 700 км шумовых полос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Месячник по безопасности дорожного движения проходит в Жамбылской области с 19 июля по 18 августа в целях повышения транспортной дисциплины среди водителей, снижения количества дорожно-транспортных происшествий и профилактики нарушений правил дорожного движения,

«В рамках месячника по безопасности дорожного движения на территории Жамбылской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. – Сотрудники административной полиции проводят рейдовые отработки, в ходе которых организованы профилактические беседы с водителями на предприятиях и в трудовых коллективах, в том числе с водителями автобусов, маршрутных транспортных средств и такси».

Для снижения числа аварий автоматизируется процесс контроля за дорожным движением. На автодорогах республиканского значения в регионе используется 10 мобильных аппаратно-программных комплексов «Аркан», которые следят за скоростным режимом автотранспорта.

«Использование аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения дало положительный эффект, - сообщили в ведомстве. - На трассах области установлено 12 комплексов «Автоураган», 10 из них в настоящее время работают в тестовом режиме, а два функционируют уже с 1 марта, благодаря чему на данных участках не зарегистрировано ни одного ДТП».

За неудовлетворительное содержание дорог привлекли к административной ответственности 162 чиновника Жамбылской области.

Безопасность на жамбылских дорогах продолжает оставаться серьезной проблемой в регионе. Растет количество транспортных средств, интенсивность движения и число аварийных ситуаций.

Как сообщалось ранее, только за первые два дня месячника по безопасности дорожного движения выявлено около 2 тыс. нарушений правил дорожного движения, 11 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, на штрафную стоянку водворены 33 единицы автотранспорта.

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Автор:
Корреспондент

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