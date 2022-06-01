Накануне референдума прошел круглый стол с ведущими экспертами КНР

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Экспертов ведущих мозговых центров КНР в ходе круглого стола, прошедшего в онлайн-формате в китайской столице, ознакомили с конституционной реформой в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев рассказал участникам мероприятия о предстоящем 5 июня 2022 года общенациональном референдуме по поправкам в Конституцию РК.

Китайские эксперты, выступившие на круглом столе, проявили интерес к происходящим в РК реформам по строительству «Нового Казахстана». Им рассказали об основных положениях проводимых политических реформ в РК, о ходе их реализации и значении республиканского референдума по проекту изменений и дополнений в Основный закон страны.

Директор Института Центральной Азии китайской академии современных международных проблем Дин Сяосин подчеркнул, что проведение конституционного референдума, означает вступление РК на новую ступень развития.

«Китай поддерживает выбранный Казахстаном свой собственный, особенный путь развития и надеется на дальнейшее развитие стратегического партнерства с Новым Казахстаном», - отметил он.

Круглый стол состоялся в год 30-летия установления дипломатических отношений Казахстана и Китая. Участники мероприятия с удовлетворением отметили высокий уровень двустороннего сотрудничества и широкие перспективы для реализации потенциала в торгово-экономической сфере.

В круглом столе приняли участие руководители и ведущие эксперты китайской академии общественных наук, китайской академии международных проблем, академии современных международных отношений и центра по развитию реформ при Госсовете КНР. Круглый стол организован Посольством РК в КНР.

Фото: gov.kz