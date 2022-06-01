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    12:40, 01 Июнь 2022 | GMT +6

    Накануне референдума прошел круглый стол с экспертами ведущих «мозговых центров» КНР

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    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Экспертов ведущих «мозговых центров» КНР в ходе круглого стола, прошедшего в онлайн-формате в китайской столице, ознакомили с конституционной реформой в Казахстане, сообщает МИА «Казинформ».

    Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев сообщил участникам мероприятия о предстоящем 5 июня 2022 года общенациональном референдуме по поправкам в Конституцию РК.

    Китайские эксперты, выступившие на круглом столе, проявили интерес к происходящим в Республике Казахстан реформам по строительству «Нового Казахстана». В этой связи им подробно рассказано об основных положениях проводимых политических реформ в РК, о ходе их реализации и значении республиканского референдума по проекту изменений и дополнений в Основный закон страны.

    Директор Института Центральной Азии Китайской академии современных международных проблем Дин Сяосин, в свою очередь, подчеркнул, что проведение конституционного референдума, означает вступление РК в новый этап развития. «Китай поддерживает выбранный Казахстаном свой собственный, особенный путь развития, и надеется на дальнейшее развитие стратегического партнерства с Новым Казахстаном», - отметил он.

    Круглый стол состоялся в год 30-летия установления дипломатических отношений Казахстана и Китая. Участники мероприятия с удовлетворением отметили высокий уровень двустороннего сотрудничества и широкие перспективы для реализации потенциала в торгово-экономической сфере.

    В круглом столе приняли участие руководители и ведущие эксперты Китайской академии общественных наук, Китайской академии международных проблем, Китайской академии современных международных отношений и Центра по развитию реформ при Госсовете КНР.

    Круглый стол организован посольством РК в КНР.

    Теги:
    Внешняя политика Казахстана Китай МИД РК Референдум Международная деятельность Официально
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