Накануне профессионального праздника наградили акмолинских спасателей

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В СПЧ-2 города Кокшетау состоялось торжественное мероприятие, посвященное 24-й годовщине со дня создания профессиональных служб по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

Как было отмечено, с начала 2019 года сотрудники службы пожаротушения и оперативно-спасательных подразделений Акмолинской области спасли 285 человек, эвакуировали из зон ЧС 562 человека, осуществили 1352 оперативных выезда, оказана доврачебная медицинская помощь 107 пострадавшим.

«Самым главным результатом нашей работы, безусловно, являются спасенные жизни, сохраненные дома и объекты экономики нашей страны. Приоритетным направлением работы спасателей является предупреждение ЧС. Спасатели в сложной ситуации приходят на помощь, профессионально исполняя свой долг. Трудно переоценить важность и значимость дела, которое каждый день, каждый час выполняют спасатели и пожарные, рискуя собственной жизнью. И вместе с тем эта профессия способствует воспитанию добра, каждодневной помощи тем, кто по какой-то причине попал в беду. Что для других - событие, чудесное спасение и подвиг, для них это работа», - отметил заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Манарбек Шапагатов.

Отличившиеся сотрудники ДЧС и ветераны органов ЧС были награждены медалью «Еңбек ардагері», нагрудным знаком «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін», нагрудным знаком «Құтқарушы» ІІ степени, медалью «Төтенше жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік шыққаны үшін», а также благодарственными письмами и почетными грамотами МВД РК, акима Акмолинской области и начальника ДЧС Алексея Советова.



«В рамках празднования Дня спасателя департаментом проведен конкурс рисунков среди детей на тему: «Профессия - спасать», по итогам которого определены следующие









победители: Асемгуль Бельгибаева, Инжу Сағынбай, Васелина Сахапова», - добавили в ведомстве.



