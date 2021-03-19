Накануне Наурыза юные кокшетауцы получили первые удостоверения из рук акима

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Накануне Наурыза из рук акима города Кокшетау Амангельды Смаилова юные кокшетауцы получили свои первые удостоверения личности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По словам сотрудников миграционной службы, более 3697 кокшетауцев с начала 2021 года уже получили удостоверения личности. Кроме того, более 1000 жителям областного центра вручены паспорта Республики Казахстан.

А 17 марта в рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан и в преддверии светлого праздника Наурыз сотрудниками ОМС УП города Кокшетау во дворце культуры «Достар» было организовано вручение в торжественной обстановке первых документов, удостоверяющих личность.

«Среди получивших в этот день удостоверение личности гражданина Республики Казахстан была и қандас, в прошлом жительница Узбекистана. Помимо самих получателей на церемонии присутствовали их родные и близкие, которые вместе с ребятами разделили это радостное событие», - отметили в ведомстве.

Долгожданные документы юные акмолинцы Меруерт Берденбекқызы, Дулат Болат, Руслан Плескацевич, Мирас Мейрамбеков, Анна Ковалева и қандас Гулмира Унгарова получили из рук акима города Кокшетау Амангельды Смаилова.

Как добавили в ведомстве, на данный момент в областном центре проживает 192 человека, вернувшихся на свою историческую родину. Вместе с тем, из 2370 состоящих на учете в миграционной службе иностранных граждан 74 имеют вид на жительство в РК.