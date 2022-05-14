14 Мая 2022 13:16

Накануне Дня семьи 15 пар зарегистрировали брак на вершине «Байтерека»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане в преддверии Дня семьи молодожены получили свидетельства о браке на вершине монумента «Байтерек», передает МИА «Казинформ».

День семьи отмечается в Казахстане 15 мая на протяжении девяти лет. Накануне праздника узаконить свои отношения решили преподаватели, медики, студенты, предприниматели и представители других профессий, подавшие заявление на регистрацию брака в РАГС столичного района Есиль, сообщили в столичном акимате.

«Наибольшее количество браков в Казахстане регистрируется именно в весенний период. Кстати, в честь Дня семьи в столице на традиционной основе проводятся разные мероприятия, направленные на повышение статуса семьи и популяризацию семейных ценностей», – отметил вице-министр информации и общественного развития РК Серик Егизбаев.

Счастливых семейных отношений на долгие годы молодым парам пожелал аким столичного района Есиль Асылбек Есенбаев.

«Символично, что главное событие в жизни происходит в самом центре столицы – на монументе «Байтерек». От всего сердца поздравляю вас с этим знаменательным событием, желаю счастья и благополучия», – сказал аким.

Одной из пар, решивших связать себя узами Гименея в самом сердце столицы, стали Сания Калау и Александр Денисенко.

«Этот день останется в памяти особенным, так как мы разделили свою радость с другими влюбленными. Мы радовались не только за себя, но и за тех, кто рядом. Символы играют важную роль, поэтому через много лет будем с теплотой вспоминать свадебную церемонию и позитивную атмосферу главной столичной достопримечательности», – поделилась Сания.

По данным отдела РАГС района Есиль, памятные даты пользуются большой популярностью среди казахстанцев, желающих вступить в брак. Сегодня средний возраст женихов и невест – 28 лет.



