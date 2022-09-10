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Накануне Дня семьи 120 пар заключили брак в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
10 Сентября 2022, 22:01
Накануне Дня семьи 120 пар заключили брак в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Накануне Дня семьи в Атырау заключили брак 120 пар. Об этом сообщила заведующая сектором городского отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Алмагуль Торемуратова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждое второе воскресенье сентября в Казахстане отмечается День семьи. В этом году накануне праздничной даты в отделе регистрации актов гражданского состояния управления занятости и социальных программ города Атырау зарегистрировано 120 пар, которые 15 дней назад обратились с заявлением о вступлении в брак. Это уже стало традицией, что число молодоженов в этот день увеличивается троекратно. Такое решение возникает у молодых, которые хотят создать семью, и намерены сделать этот праздник особой семейной традицией. Этот день, безусловно, способствует укреплению родства между членами семьи, воспитанию подрастающего поколения, повышению семейных ценностей в целом», - сказала Алмагуль Торемуратова.

С начала года в области заключено более 2 тыс. браков.

Атырауская область   Дата   Общество   День семьи  
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