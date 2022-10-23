Накануне Дня Республики ряду актюбинцев присуждены государственные награды

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Актобе состоялось торжественное мероприятие в честь празднования Дня Республики, передает МИА «Казинформ».

Аким области Ералы Тугжанов поздравил всех жителей региона с Днем Республики.

«25 октября 1990 года была принята Декларация о суверенитете Казахстана. С этого дня мы утвердили границы и открыли путь к возрождению древних традиций, священной культуры, священного языка. Мы успешно завершили 30-летний период нашей республики и вступили в четвертое десятилетие. Эти годы были наполнены важными событиями. Наша страна поднялась на новую ступень развития и заняла достойное место в мировом сообществе. Сегодняшние реформы Главы государства в направлении модернизации политической системы подняли отношения государства и общества на новый уровень. Важным решением, принятым на национальном курултае, стало возвращение спустя многие годы статуса национального праздника Дню Республики. Это день воплощения мечты наших предков, национальной идеи и государственной идентичности, это праздник, олицетворяющий нашу независимость!» - подчеркнул Ералы Тугжанов.

В ходе мероприятия большой группе актюбинцев были вручены государственные награды, присуждённые Указом Президента страны.

Орденом «Парасат» отмечены заслуги археолога, доктора исторических наук Серика Ажигали, доктора философских наук, ветерана труда Алтая Тайжанова.

В числе награжденных орденом «Құрмет» председатель Байганинской районной территориальной избирательной комиссии Кожагали Аккожа, директор Актюбинского высшего сельскохозяйственного колледжа Касымбек Алдияров, ветеран труда Кошкинбай Ахметов, тренер спортклуба для людей с ограниченными физическими возможностями Сергей Ведюшкин, председатель областного суда Асламбек Мергалиев.

Кавалерами ордена «Еңбек Даңқы» ІІІ степени стали мастер Актюбинского завода хромовых соединений Раиль Ильясов, мастер ТОО «ККБК «Великая стена» Мереке Кадыралиев, начальник цеха Актюбинского завода ферросплавов Сабит Кайракбаев, руководитель крестьянского хозяйства «Табыс» Нургазы Касымов.

Ряд актюбинцев за различные заслуги и отличия награждены медалями «Ерлігі үшін», «Ерен еңбегі үшін», «Шапағат» и «Жомарт жүрек», Почетными грамотами Республики Казахстан , Благодарностью Президента Республики Казахстан, медалью «Облысқа сіңірген еңбегі үшін».

Трое актюбинцев приглашены на церемонию награждения в Астану. В их числе удостоенный ордена «Отан» директор ТОО «Алтын-Асел» Хамит Отеуулы, художественный руководитель театра сатиры «Екі Езу» Нурлыбек Жубаткан, получивший медаль «Ерен еңбегі үшін», и награждённая медалью «Шапағат» директор центра социальной адаптации молодежи «Мейірім» Жанна Дуйсенбина.