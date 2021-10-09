Накачанные алкоголем фрукты пытались передать в столичное СИЗО
Со слов «посыльного» - жителя Павлодарской области, 1994 г.р., в помидоры, апельсин и мандарин им было закачано 400 грамм медицинского спирта. В отношении гражданина Т. возбуждено административное производство, за попытку проноса ему грозит предупреждение или штраф в размере 10 МРП.
Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях УИС, относится к правонарушениям, посягающим на установленный в подразделениях правопорядок, противоправное, виновное действие физического лица, за которое КоАП РК установлена административная ответственность.
«Однако несмотря на то, что в рамках профилактики проноса запрещенных к использованию осужденными предметов, проводится разъяснительная работа с лицами, прибывшими на свидание для передачи посылок, доводится информация о лицах, ранее пытавшихся передать запрещенные предметы, в отношении которых приняты меры в рамках КоАП РК, попытки передать «по ту сторону забора» предметы, относящиеся к запрещенным, продолжают иметь место, а способы передачи все усовершенствуются. Проникновение запрещенных предметов на территорию учреждения, таких как спиртные напитки, наркотические вещества могут повлечь за собой совершение осужденными, кому предназначалась посылка, новых преступлений, а также нарушений ими установленного порядка отбывания наказания, которая серьезно усугубит положение осужденного», - комментирует начальник Департамента УИС по г. Нур-Султан Даулет Рахимбеков.