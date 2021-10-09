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    14:48, 09 Октябрь 2021 | GMT +6

    Накачанные алкоголем фрукты пытались передать в столичное СИЗО

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столичном следственном изоляторе в рамках реализации оперативной информации удалось предотвратить попытку передачи гражданином Т., фрукты и овощи, закачанные медицинским спиртом, которые предназначались подследственному, содержавшемуся в учреждении ЕЦ-166/1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента УИС по г. Нур-Султан.

    Со слов «посыльного» - жителя Павлодарской области, 1994 г.р., в помидоры, апельсин и мандарин им было закачано 400 грамм медицинского спирта. В отношении гражданина Т. возбуждено административное производство, за попытку проноса ему грозит предупреждение или штраф в размере 10 МРП.

    Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях УИС, относится к правонарушениям, посягающим на установленный в подразделениях правопорядок, противоправное, виновное действие физического лица, за которое КоАП РК установлена административная ответственность.

    «Однако несмотря на то, что в рамках профилактики проноса запрещенных к использованию осужденными предметов, проводится разъяснительная работа с лицами, прибывшими на свидание для передачи посылок, доводится информация о лицах, ранее пытавшихся передать запрещенные предметы, в отношении которых приняты меры в рамках КоАП РК, попытки передать «по ту сторону забора» предметы, относящиеся к запрещенным, продолжают иметь место, а способы передачи все усовершенствуются. Проникновение запрещенных предметов на территорию учреждения, таких как спиртные напитки, наркотические вещества могут повлечь за собой совершение осужденными, кому предназначалась посылка, новых преступлений, а также нарушений ими установленного порядка отбывания наказания, которая серьезно усугубит положение осужденного», - комментирует начальник Департамента УИС по г. Нур-Султан Даулет Рахимбеков.


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    МВД РК Пенитенциарная система Астана Правоохранительные органы
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