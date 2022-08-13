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Наивысший уровень опасности из-за аномальной жары объявлен в ряде регионов Китая
13 Августа 2022 09:22

Наивысший уровень опасности из-за аномальной жары объявлен в ряде регионов Китая

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Государственный метеорологический центр Китая объявил наивысший, красный уровень температурной угрозы из-за аномальной жары в ряде регионов КНР, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным синоптиков, в субботу, 13 августа в более чем 15 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения (гг. Шанхай, Чунцин) КНР объявлен красный уровень опасности из-за экстремально высоких температур.

Ведомство отмечает, что в провинциях Шэньси, Сычуань, Хубэй, Хунань, Цзянси, Аньхой, Цзянсу, Чжэцзян, а также в таких крупных мегаполисах, как Шанхай и Чунцин температура превысит 40 градусов по Цельсию.

Этим летом в Шанхае шесть раз фиксировались экстремальные температуры выше 40 градусов по Цельсию, что стало историческим максимумом за один отдельно взятый год.

Аномальная жара сохраняется более одного месяца в бассейне реки Янцзы и не только оказывает негативное влияние на физическое самочувствие местных жителей, но и приводит к развитию серьезной засухи в центральных, юго-западных и восточных регионах Китая.

Китайские власти, начиная с четверга, запустили механизм чрезвычайного реагирования в связи с засухой в ряде провинций страны. В свою очередь, китайские гидрологи фиксируют низкий уровень воды на реке Янцзы.


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