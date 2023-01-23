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Наиль Ахметзакиров назначен руководителем Судебной администрации РК

23 Января 2023, 11:56
Наиль Ахметзакиров назначен руководителем Судебной администрации РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Ахметзакиров Наиль Рафисович назначен Руководителем Судебной администрации Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ахметзакиров Наиль Рафисович родился 30 мая 1983 года в городе Зыряновске Восточно-Казахстанской области.

В 2004 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Юриспруденция». В 2008 году окончил Современную гуманитарную академию Российской Федерации по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Магистр юриспруденции по специальности «Прокурорский надзор».

Трудовую деятельность начал в органах прокуратуры, в разные годы занимал должности помощника прокурора района, старшего прокурора управления прокуратуры Восточно-Казахстанской области, старшего прокурора отдела Института им. С.Ескараева Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Затем работал в Генеральной прокуратуре на должности старшего прокурора отдела, начальника отдела по надзору за применением законов об общественных объединениях, начальника отдела по надзору за применением законов о собственности и предпринимательства департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере.

С ноября 2015 года исполнял обязанности первого проректора Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», ведомственными наградами «Қазақстан Республикасының прокуратурасына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының прокуратурасына 25 жыл», «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне 20 жыл», «Сүлеймен Есқараев -Тұнғыш прокурор».

За безупречную службу приказом Генерального прокурора поощрен нагрудным знаком «Прокуратура озаты II степени», медалями «Мінсіз қызметі үшін» III степени, «Прокуратура үздігі» I степени. Имеет благодарности от Генерального прокурора, ректора Академии правоохранительных органов и прокурора Восточно-Казахстанской области.

Классный чин - старший советник юстиции.

Женат, воспитывает троих сыновей.

Фото: academy-gp.kz


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