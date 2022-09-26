Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Наиболее востребованные профессии назвали в Минтруда

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
26 Сентября 2022, 16:33
Наиболее востребованные профессии назвали в Минтруда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В каких сферах прогнозируется приток граждан РФ – такой вопрос задали журналисты министру труда и социальной защиты населения РК Тамаре Дуйсеновой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я не могу сказать, в каких направлениях, потому что мы еще не получили информацию, какие специальности у прибывших. Кроме того, у нас есть прогноз, есть вакансии, размещенные на электронной бирже труда. Согласно этой информации, у нас больше спроса на инженерно-технических работников, на работников сферы услуг», - сказала Тамара Дуйсенова на брифинге в СЦК.

Ранее сообщалось, что Тамара Дуйсенова озвучила статистику касательно приехавших в нашу страну для трудоустройства россиян. «Какая у нас идет тенденция по России: даже в допандемийныей период у нас 24 816 прибывало из РФ, потом 30 тысяч - в 2019 году, 33 тысячи - в 20-м году, в прошлом году - почти 32 тысячи. Сейчас с учетом прибывших и убывших на рынке находятся 25 301 россиянин, которые согласно данным наших служб, зашли и указали целью въезда работу и работают. Плюс, если добавить эти 6 тысяч, то около 31 тысячи человек находятся на территории, которые указали, что они работают», - отметила глава Минтруда.


Минтруда РК   Занятость  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной