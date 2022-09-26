Наиболее востребованные профессии назвали в Минтруда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В каких сферах прогнозируется приток граждан РФ – такой вопрос задали журналисты министру труда и социальной защиты населения РК Тамаре Дуйсеновой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я не могу сказать, в каких направлениях, потому что мы еще не получили информацию, какие специальности у прибывших. Кроме того, у нас есть прогноз, есть вакансии, размещенные на электронной бирже труда. Согласно этой информации, у нас больше спроса на инженерно-технических работников, на работников сферы услуг», - сказала Тамара Дуйсенова на брифинге в СЦК.

Ранее сообщалось, что Тамара Дуйсенова озвучила статистику касательно приехавших в нашу страну для трудоустройства россиян. «Какая у нас идет тенденция по России: даже в допандемийныей период у нас 24 816 прибывало из РФ, потом 30 тысяч - в 2019 году, 33 тысячи - в 20-м году, в прошлом году - почти 32 тысячи. Сейчас с учетом прибывших и убывших на рынке находятся 25 301 россиянин, которые согласно данным наших служб, зашли и указали целью въезда работу и работают. Плюс, если добавить эти 6 тысяч, то около 31 тысячи человек находятся на территории, которые указали, что они работают», - отметила глава Минтруда.