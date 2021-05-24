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    17:18, 24 Май 2021 | GMT +6

    Наиболее сложные для усвоения темы выявили в МОН

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Майра Мелдебекова рассказала об организации летних школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Летняя школа будет организована с 26 мая по 19 июня. Формат обучения будет разный. Это могут быть индивидуальные уроки или класс, смотря как организует все каждая организация образования», – сказала Майра Мелдебекова на встрече с журналистами.

    Кроме того, спикер рассказала о проведенном министерством анализе школьных тем.

    «МОН совместно с Академией образования имени Алтынсарина был проведен анализ полностью весь контент содержания учебных программ с 1 по 11 классы. При дистанционном формате, какие темы были наиболее сложные для усвоения и какие были не усвоены. Был составлен перечень, с темами и часами, все это доведено до организаций образования», – отметила представитель МОН.

    Ранее Майра Мелдебекова дала оценку дистанционному обучению. По ее мнению, по дистанционному обучению были показаны хорошие результаты.



    Теги:
    Образование МОН
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