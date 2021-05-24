Наиболее сложные для усвоения темы выявили в МОН
«Летняя школа будет организована с 26 мая по 19 июня. Формат обучения будет разный. Это могут быть индивидуальные уроки или класс, смотря как организует все каждая организация образования», – сказала Майра Мелдебекова на встрече с журналистами.
Кроме того, спикер рассказала о проведенном министерством анализе школьных тем.
«МОН совместно с Академией образования имени Алтынсарина был проведен анализ полностью весь контент содержания учебных программ с 1 по 11 классы. При дистанционном формате, какие темы были наиболее сложные для усвоения и какие были не усвоены. Был составлен перечень, с темами и часами, все это доведено до организаций образования», – отметила представитель МОН.
Ранее Майра Мелдебекова дала оценку дистанционному обучению. По ее мнению, по дистанционному обучению были показаны хорошие результаты.