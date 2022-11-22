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Наиболее распространенный вид краж назвали в районном управлении полиции Астаны

22 Ноября 2022, 15:09
Наиболее распространенный вид краж назвали в районном управлении полиции Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель начальника управления полиции района Алматы Марат Умирбаев сообщил о небольшом росте краж личного имущества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как показывает анализ, львиную долю, а именно 33,3% от всех преступлений составляют кражи личного имущества. По району «Алматы» есть незначительный рост регистрации данных видов преступлений - на 60 уголовных дел, что составляет 4,6%», - сообщил Марат Умирбаев в Есильсском департаменте полиции.

Причиной роста регистрации имущественных преступлений, по его словам, послужил тот факт, что большинство, а именно 64% преступлений совершаются иногородними лицами, а также то, что в сравнении с прошлым годом, замечается большой поток внутренней и внешней миграции, что способствует росту регистрации населения.

«Одна только крупнейшая торгово-розничная сеть гипермаркетов «Магнум» направила 138 заявлений, по которым возбуждено 54 уголовных дела, супермаркет «Смолл» - 16 фактов, «Диона» - 42 факта, «Спорт мастер» – 34 факта. При инвентаризации и выявлении недостачи в конце месяца направляют документы по фактам краж, записи с камер видеонаблюдения уже удалены, так как резервное хранение только 10 дней. Время и дату совершенной кражи установить не представляется возможным, при этом суммы недостач списываются только при наличии документа с ОВД», - отметил спикер.

Также имеют место такие факты, как утеря банковских платежных карт, в последующем с этих утерянных карточек производились транзакции, оплата покупок, в связи с чем по указанию городской прокуратуры такие факты вносились в ЕРДР. Всего таких фактов зарегистрировано – 114. Для предотвращения подобного рода краж нами подготовлено предложение в банки второго уровня о необходимости отключения функции проведения транзакций по оплате товаров без введения пин-кода.


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