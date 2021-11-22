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    14:08, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Наиболее распространенные способы интернет-мошенничества назвали в МВД РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наиболее распространенные способы интернет-мошенничества в Казахстане назвал на брифинге заместитель начальника департамента Криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, наиболее распространенными способами интернет-мошенничества на сегодня являются получение предоплаты за товар или услугу по объявлениям. На них приходится половина всех интернет-мошенничеств (8,2 тысячи).

    О формление онлайн-займов на сайтах микрокредитных организаций («Деньги-населению», «Займер», «Тенго» и др.). С начала года совершено около трех тысяч таких преступлений.

    Хищения денежных средств с банковских счетов после получения персональных данных казахстанцев (2,3 тысячи).

    «В большинстве случаев мошенники представлялись сотрудниками банков и звонили с подменных номеров. В ряде случаев (1,2 тысячи) потерпевшие добровольно вводили свои данные на «фишинговых» интернет-ресурсах. Почти две тысячи мошенничеств совершены под предлогом выгодного вложения денег в различные проекты, игры, инвестиции, ставки и так далее», - уточнил Канат Нурмагамбетов.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью
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