Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Карагандинская область

Наиболее подверженные коррупции сферы назвали в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
23 Января 2021, 00:54
Наиболее подверженные коррупции сферы назвали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области ведётся работа по снижению коррупционных рисков. В минувшем году анализы проведены на тринадцати госпредприятиях. Антикоррупционным мониторингом охвачено большинство госуслуг. Отслеживается расходование бюджетных средств, направленных на реализацию государственных программ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В борьбе с коррупцией основной упор сделан на превентивные меры. Исследование общественного фонда Transparency International показало, куда необходимо направить усилия.

Результаты опроса обсудили на заседании Региональной комиссии по противодействию коррупции.

«В Казахстане ежегодно проводится исследование международной неправительственной организации Transparency International. Второй год подряд участие в опросе принимают жители Карагандинской области. Результаты исследования указывают на имеющиеся недоработки и проблемы. Предлагаю разработать детализированную дорожную карту для повышения эффективности нашей совместной работы», - сказал руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Карагандинской области Денис Шакенов.

По его словам, респонденты отметили, что нередко приходится «договариваться» в государственных больницах и поликлиниках, детских садах и колледжах. В зоны риска также попали полиция, служба занятости, отделы земельных отношений, управление ГАСК, военкоматы.

Участники опроса сообщили о помощи посредников - так называемых помогаек. Как показало исследование, такие случаи не редкость.

Порядка двух третей опрошенных граждан выразили готовность оказать содействие в борьбе с коррупцией, отметил глава ведомства.

Отдельно опрос проводился среди предпринимателей. Почти половина из них считает, что любой вопрос можно решить законным путём. Между тем 17% отметили, что всё решается через коррупционные схемы. Как наиболее подверженными коррупции указаны сфера земельных отношений, противопожарная служба.

«Прозрачность и качество оказания государственных услуг - это самое важное. Всё должно быть транспарентно. Необходимо максимально переводить услуги в цифровой формат, чтобы исключить прямые контакты. Поручаю всем проанализировать результаты исследования и принять меры для устранения недочётов», - отметил аким области Женис Касымбек.

Карагандинская область   Коррупция  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге