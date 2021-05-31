Наиболее перспективные проекты для организации производства определили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане определили наиболее перспективные проекты для организации производства в стране. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель правления АО «НК «Kazakh Invest» Меиржан Юсупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году совместно с центральными и местными госорганами проведена работа по определению наиболее перспективных товарных групп и нишевых проектов для организации производства в Казахстане. Подготовлены 70 инвестиционных предложений для иностранных инвесторов на сумму 2,8 млрд долларов США с привлечением международной компании. Информация по проектам включает тизер, бизнес-план и финмодель, разработанные согласно международным стандартам», - сказал Меиржан Юсупов.

Из 70 инвестиционных предложений, по его словам, 63 проекта имеют конкретных местных партнеров, оставшиеся 7 являются отраслевыми тизерами.

«Наибольшее количество подготовленных проектов приходится на агропромышленный комплекс – 33 проекта, горно-металлургический комплекс – 7 проектов, машиностроение – 6 проектов, производство стройматериалов – 6 проектов, здравоохранение и фармацевтику – 5 проектов и прочие 13 проектов», - уточнил Меиржан Юсупов.

Было отмечено, что подготовленные проекты были направлены всем загранучреждениям РК и зарубежным представителям Kazakh Invest для таргетирования потенциальных инвесторов.