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Наиболее перспективные отрасли для инвесторов  назвал глава «Kazakh Invest»

7 Декабря 2021 16:48
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Наиболее перспективные отрасли для инвесторов  назвал глава «Kazakh Invest»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Наиболее перспективные отрасли для инвесторов в Казахстане назвал председатель правления АО НК «Kazakh Invest» Меиржан Юсупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Наш основная задача, в первую очередь, привлечение инвестиций в приоритетные сектора экономики», - сказал Меиржан Юсупов, выступая на круглом столе по глобальным инвестициям «Kazakhstan Global Investment Roundtable».

Спикер также остановился на вопросах создания условий для инвесторов.

«В то же время мы предоставляем комплексные услуги для всех инвесторов, которые приезжают в Казахстан. В нашем портфолио имеется очень много проектов по широкому спектру отраслей, таких как сельское хозяйство, у нас имеются проекты в туризме, логистике, химическом секторе, здравоохранении фармацевтике и других отраслях. Это все благодаря тому, что правительство делает многое для того, чтобы предоставлять льготы для инвесторов», - добавил Меиржан Юсупов.

Ранее сообщалось, что в столице стартовал четвертый ежегодный круглый стол по глобальным инвестициям «Kazakhstan Global Investment Roundtable».


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#Инвестпроекты   #Экономика  
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Автор:

Серик Сабеков

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