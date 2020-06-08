Наиболее перспективные направления экономики в условиях карантина назвал Руслан Даленов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Руслан Даленов назвал наиболее перспективные направления экономики в условиях карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Карантинные ограничения влияют на структуру экономики, это не только у нас, везде. Что касается Казахстана, уже сейчас мы наблюдаем изменения в различных отраслях экономики. На наш взгляд, текущие цифры и тенденции говорят о том, что перспективы имеют следующие экономические направления: внутренний туризм, онлайн-торговля, транспортная доставка, транзит, IT-сфера, оказание услуг, особенно медицинских и образовательных», - Руслан Даленов на отчетной встрече с населением, отвечая на поставленные вопросы.
По его словам, активно будет применяться цифровизация.
«В целом, цифровизация, в том числе и применение удаленных методов работы, удаленных методов оказания услуг, будет активно применяться, будет проникать во все сферы экономической активности. В то же время, скорее всего, будут уменьшаться традиционные драйверы роста: нефть и металлы, поскольку в текущих условиях радикально меняется спрос на сырьевых рынках», - отметил министр.
«Большой потенциал имеет агропромышленный комплекс производства продуктов питания. Это очень важно не только с точки зрения производства, но также эта сфера может обеспечить колоссальную занятость», - заключил глава Миннацэкономики.
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