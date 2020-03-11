Наиболее коррумпированные сферы и суммы взяток назвали в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области определили уровень вовлеченности бизнеса в коррупцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, исследование проводили по 8 сферам и 15 госорганам. В том числе транспортировка и логистика, таможенное администрирование, строительство, земельные отношения, налоговое администрирование, экология, государственные закупки и агропромышленный комплекс. Опросили 346 предпринимателей.
«Результаты проведённого исследования показали, что на 16% - с 62 % до 46 % - снизился уровень вовлеченности предпринимателей в коррупцию за последний год. Но стереотип о представителях госорганов, как изначально коррумпированных, сохраняется. Поэтому любое действие или бездействие с их стороны рассматривается как проявление коррупции», - сказал руководитель антикоррупционной службы области Ернар Баянгазин.
По его словам, средний размер взятки в стране увеличился по сравнению с 2018 годом со 193 тысяч до 205 тысяч тенге. Самый низкий размер взятки - в экологии: от 5 до 50 тысяч тенге. Самый высокий – в строительстве и земельных отношений. Там сумма «вознаграждения» варьируется от 50 до 200 тысяч тенге.
«Самые низкие показатели взяток в Северо-Казахстанской и Туркестанской областях - 5-50 тысяч тенге, самые высокие - в Актюбинской, Карагандинской и Алматинской областях, в Нур-Султане и Алматы - 100 тысяч – 2 млн тенге. На республиканской карте коррупции наша область вошла в группу регионов со средним показателем коррупции», - отметил Е.Баянгазин.
Как показал анализ, в регионе наиболее коррумпированными структурами оказались управление природных ресурсов, налоговая служба и госзакупки. В 15% случаев инициатором взятки выступает сам предприниматель и 67% - госорган.
«По итогам исследования даны рекомендации как для государственных органов, так и представителей бизнеса. На центральном уровне утверждена дорожная карта между Национальной палатой предпринимателей и Антикоррупционной службой. Обозначены сферы, где нами будут проводиться мониторинги», - добавил Е.Баянгазин.
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