14 Июня 2022 19:25

Наиболее коррумпированные органы назвали в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Число совершенных коррупционных преступлений увеличилось в 2022 году в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на жесткие меры и наказания, уровень коррупционной преступности в регионе все еще остается высоким. Если в 2021 году выявлено 58 коррупционных преступлений, то за 5 месяцев этого года уже 59. Возросла выявляемость тяжких преступлений: в 2021 году- 26, за 5 месяцев этого года - 39. Возмещено в доход государства 1,1 млрд тенге. За совершение коррупционных преступлений к уголовной ответственности привлечены 83 человека (2021 год - 53, 5 месяцев 2022 года –30). В их числе 9 первых руководителей госорганов областного и городского уровней, 2 районного и 1 сельского уровней. За полтора года разоблачены 9 фактов системной коррупции»,- сообщили в пресс-службе департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области.

Наиболее коррумпированными органами в Атырауской области остаются акиматы всех уровней (22 факта), правоохранительная система (18), налоговая служба(11), сферы образования(11), сельского хозяйства (6).