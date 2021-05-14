НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по проекту «Аshyq» озвучены МВК по нераспространению Covid-19, передает МИА «Казинформ».

1. Есть ли возможность проверять статус удаленно, не заходя на объект?

Да, статус можно проверить удаленно на сайте ashyq.kz.

Чтобы проверить свой статус, нужно скачать приложение «Ashyq». При этом QR, размещенный на сайте, является нейтральным, т.е. он не привязан ни к одному из объектов бизнеса. В среднем 3 тысячи граждан в сутки пользуются этим сервисом. В день удаленно выявляется 80-130 граждан с «красным» статусом.

2. Как в приложении «Ashyq» отражаются вакцинированные?

На данный момент информация о вакцинированных гражданах в приложении отсутствует.

Ведется работа по интеграции приложения «Ashyq» с паспортом вакцинации. После интеграции все вакцинированные граждане будут иметь в приложении «зеленый» статус.

Также «зеленый» статус будут иметь лица, имеющие актуальный отрицательный тест ПЦР на COVID-19 (72 часа).

«Синий» статус будут так же, как и сейчас, иметь нейтральные лица – не имеющие положительного ПЦР и не являющиеся близкими контактными.

Остальная методология приложения не изменится.

3. Нарушает ли вход в заведения через «Ashyq» конституционные права граждан на свободное передвижение?

Конституционные права граждан не нарушаются, т.к. «Ashyq» внедряется субъектами предпринимательства добровольно.

Владелец объекта – участник проекта «Ashyq» – принимает на себя обязательство проверки статусов посетителей. На сегодня при попытке войти на объекты выявлено 1236 граждан с «красным» статусом и 541 человек – с «желтым».

Проверка статусов посетителей, в первую очередь, даёт преимущества для самих посетителей. Поскольку, попадая на объект, работающий по «Ashyq», риски быть контактным с COVID-положительным человеком минимизируются.

Также предприниматели-участники проекта получают преференции по графику работы по сравнению с другими субъектами бизнеса, так как приложение позволяет выявлять инфицированных граждан.

4. Что такое «синий» статус, безопасно ли для окружающих, что те люди, которые никогда не сдавали ПЦР, имеют по умолчанию «синий» статус, который позволяет им посещать общественные места?

«Синий» статус по умолчанию является нейтральным, т.е. он подтверждает, что его носитель не находится в базе Минздрава РК с положительным результатом ПЦР-теста и не является контактным. Изменение статуса посетителя зависит от информации, содержащейся в базе данных Минздрава РК.

5. Если болел COVID-19, а статус синий, почему не зелёный?

«Зелёный» статус означает, что посетитель зарегистрирован в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом. «Зеленый» статус сохраняется в течение 72 часов, далее меняется на «синий».

6. Как обеспечивается безопасность персональных данных (номера телефонов и ИИН)?

Приложение «Ashyq» находится в защищенном контуре на серверах АО «Национальные информационные технологии», которое является оператором информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства». Следовательно

7. Есть ли у приложения возможность отслеживать местонахождение граждан?

Мобильное приложение «Ashyq» не имеет функции отслеживания местонахождения граждан. В настройках телефона каждый пользователь может посмотреть, к чему приложение запрашивает доступ.

8. Что такое тестовый режим? Распространяются ли льготы на тестовых участников? В чем отличие участников и тестовых участников? Сколько длится тестовый период?

Первые 7 дней после получения QR субъекты бизнеса имеют право работать в тестовом режиме – настраивать процессы, обучать сотрудников и т.д.

На организации, работающие в тестовом режиме, распространяются все преференции по льготному режиму работы, предусмотренные «Ashyq».

В течение тестового периода Мониторинговые группы могут выносить предупреждения в отношении участников, но не исключать их из проекта.

По истечении тестового периода при выявлении Мониторинговой группой подтвержденных фактов нарушений требований участия в проекте, субъект бизнеса может быть исключен из проекта на 2 недели.

9. Как отличается время работы объектов МСБ, участвующих и не участвующих в «Ashyq»?

За счет дополнительного функционала приложения, позволяющего выявлять инфицированных граждан, участники проекта получают преференции по графику работы по сравнению с другими субъектами бизнеса.

К примеру, в красной зоне запрещена работа бильярдных, компьютерных клубов, боулингов, караоке, выставок и т.д.

Но в случае, если предприниматели из вышеназванных сфер работают по приложению «Ashyq», и проверяют статус посетителей, их работа с определенными ограничениями разрешена.

Перечень ограничений и преференций определен постановлением Главного государственного санитарного врача №18 от 30 апреля 2021 года.

10. Будут ли госорганы работать через «Ashyq»? Отличаются ли их процедуры и алгоритмы по «Ashyq»от бизнеса?

На данный момент подключение госорганов к проекту «Ashyq» возможно в качестве добровольцев (без льгот).

11. Куда обращаться в случае неправомерных действий мониторинговых групп?

В Генеральной прокуратуре РК функционирует сall-центр по номеру 115 (звонок бесплатный), куда предприниматели могут обратиться с жалобами на неправомерные действия мониторинговых групп при проведении рейдовых мероприятий по карантинным ограничениям.

Кроме того, круглосуточно работают региональные мобильные группы по защите бизнеса.

12. Кто такие добровольные участники проекта «Ashyq»?

Добровольными участниками проекта могут быть субъекты (согласно ПГГСВ №18), деятельность которых разрешена (к примеру, ВУЗы, Банки, промышленные предприятия, частные медицинские центры и другие), и в отношении которых имеются утвержденные алгоритмы ведения деятельности на период карантина.

В отношении добровольных участников проекта «Ashyq» не распространяются льготы, предусмотренные по «Ashyq». Информацию о добровольных участниках проекта также планируется размещать на сайтах акиматов.

13. Как фиксировать иностранцев?

В настоящее время для нерезидентов предусмотрена возможность фиксации через ручной ввод сотрудником субъекта бизнеса номера паспорта.

Поскольку при сдаче ПЦР нерезидентами используются данные паспорта, произойдет сверка с базой данных Минздрава и будет получен статус.

14. Что делать, если произошел технический сбой с сетью или с приложением?

Как правило, при наличии технических проблем с интернетом, wi-fi самого субъекта бизнеса продолжает работать.

Напомним, согласно постановлению главного санврача РК, проект «Ashyq» охватит все регионы, утвержден алгоритм включения новых участников в проект «Ashyq», а также а лгоритм принятия мер при выявлении посетителей с «желтым/красным» статусом .

Что станет с приложением «Ashyq» после пандемии? Какова его судьба? На этот вопрос ранее ответил заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Нариман Абильшаиков.



